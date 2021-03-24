Германия и Норвегия согласовали закупку 6 субмарин на миллиарды евро

По итогам трехлетних переговоров Германия и Норвегия согласовали совместную закупку шести подводных лодок в немецкой компании ThyssenKrupp Marine Systems.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Проект соответствующего документа будет представлен для утверждения бундестага до летних парламентских каникул, заявило вечером во вторник, 23 марта, министерство обороны Германии.

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По данным немецкого ведомства, в рамках проекта в немецком Киле, где расположена дочерняя компания концерна ThyssenKrupp, будет создано большое количество рабочих мест.

Минобороны Норвегии сообщило, что норвежская сторона приобретет четыре подводных лодки ThyssenKrupp общей стоимостью 45 млрд норвежских крон (в пересчете около 4,4 миллиарда евро), еще две подводные лодки закупят Военно-морские силы Германии. О стоимости немецких субмарин не сообщается.

Договор будет подписан ближайшим летом, а первые подводные лодки поступят на вооружение в 2029 году.

Германия и Норвегия договорились о совместном проекте по закупке подводных лодок в 2017 году. Изначально планировалось, что договор будет подписан в 2019 году. С помощью новых подводных лодок предполагается укрепить партнерство в рамках НАТО, отметило Минобороны Германии.