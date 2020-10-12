Норвегія відновить роботу бази підводних човнів заради субмарин США

Секретна база атомних підводних човнів часів "холодної війни" в Норвегії незабаром знову відновить роботу і буде приймати субмарини США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на норвезький телеканал NRK.

База Олавсверн, закрита в 2002 році, являє собою величезний комплекс, висічений в горі недалеко від міста Тромсе. Він включає глибоководні підземні доки, в яких можна розмістити і переобладнати атомні підводні човни.

Норвегія закрила базу, оскільки вважала, що вона більше не служить своїй меті, тому що відносини з Росією покращилися, а напруженість на Крайній Півночі знизилася з часів "холодної війни".

База буде відкрита для трьох підводних човнів Seawolf ВМС США. Угода про оренду бази може бути готова вже 15 жовтня "в результаті тиску з боку військово-морського флоту США", повідомив NRK в ці вихідні.

ВМС США протягом декількох років використовували населений пункт Маланг на південь від Тромсе для зміни екіпажів і отримання нових припасів для своїх ударних підводних човнів, перш ніж вони знову вирушали в море для місій в Баренцевому морі біля російської бази Кольський.

США в основному хочуть отримати доступ як до Олавсверну, так і до причалу в Грьотсундете, не в останню чергу тому, що він дозволяє ударному підводному човну швидко вийти в море в разі виникнення надзвичайної ситуації.

Олавсверн важливий ще й тому, що великі гірські споруди дозволяють зберігати запаси озброєння. Але це питання буде окремо вирішуватися владою, тому що стосується норвезької політики військових баз і зберігання зброї союзників.