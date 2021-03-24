Макрон допускає спроби Туреччини вплинути на вибори у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон висловив стурбованість тим, що Туреччина спробує вплинути на майбутні вибори у Франції.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, про це французький президент сказав у інтерв’ю телеканалу France 5.

"Загрози не завуальовані, тому я думаю, що ми повинні бути дуже свідомими, - сказав Макрон.

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Він не пояснив, як Туреччина може спробувати втрутитися у французькі вибори - і чи він мав на увазі регіональні вибори в червні, чи президентські вибори в 2022 році або і ті, і інші.

Він тільки сказав, що Туреччина буде "грати на громадській думці". Швидше за все, Макрон послався на контроль Туреччини над частиною турецької діаспори через школи, мечеті та інші організації.

Французький лідер також заявив, що діалог з Туреччиною, як і раніше, необхідний.

Він зазначив, що член НАТО Туреччина є великим торговим партнером і ключовим союзником в боротьбі з нелегальною міграцією в Європу з Близького Сходу.

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"Якщо ви скажете відразу: ми більше не можемо з вами працювати, ніяких дискусій, вони відкриють двері - і у вас є 3 мільйони сирійських біженців, які прибувають до Європи. Ми повинні працювати з Туреччиною", - сказав французький президент.

Макрон прагне переобратися на другий президентський термін. У своїй кампанії він зосереджує увагу на питаннях, пов'язаних з ісламом і безпекою, в спробі добитися прихильності виборців, які, можливо, розглядають підтримку ультраправої лідерки Марін Ле Пен.

Європейські лідери обговорять відносини з Туреччиною на саміті пізніше на цьому тижні.