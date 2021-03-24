Макрон допускает попытки Турции повлиять на выборы во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность тем, что Турция попытается повлиять на будущие выборы во Франции.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, об этом французский президент сказал в интервью телеканалу France 5.

"Угрозы не завуалированные, поэтому я думаю, что мы должны быть очень сознательными", - сказал Макрон.

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Он не объяснил, как Турция может попытаться вмешаться во французские выборы - и имел ли он в виду региональные выборы в июне, президентские выборы в 2022 году или и те, и другие.

Он только сказал, что Турция будет "играть на общественном мнении". Скорее всего, Макрон сослался на контроль Турции над частью турецкой диаспоры через школы, мечети и другие организации.

Французский лидер также заявил, что диалог с Турцией, как и раньше, необходим.

Он отметил, что член НАТО Турция является крупным торговым партнером и ключевым союзником в борьбе с нелегальной миграцией в Европу с Ближнего Востока.

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"Если вы скажете сразу: мы больше не можем с вами работать, никаких дискуссий, они откроют дверь - и у вас есть 3 миллиона сирийских беженцев, прибывающих в Европу. Мы должны работать с Турцией", - сказал французский президент.

Макрон стремится переизбраться на второй президентский срок. В своей кампании он сосредоточивает внимание на вопросах, связанных с исламом и безопасностью, в попытке добиться благосклонности избирателей, которые, возможно, рассматривают поддержку ультраправого лидера Марин Ле Пен.

Европейские лидеры обсудят отношения с Турцией на саммите позже на этой неделе.