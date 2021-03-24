Совет Европы призвал Португалию переосмыслить отношение к своей колониальной истории

В Совете Европы заявили, что Португалия должна делать больше, чтобы противостоять своему колониальному прошлому, чтобы помочь бороться с расизмом и дискриминацией в стране сегодня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Комментарии Совета Европы поступили на фоне дискуссий в Португалии по исторической памяти, которые разгорелись в последние месяцы, когда страна готовится открыть свой первый мемориал жертвам рабства в Лиссабоне.

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Мемориал, ряды окрашенных в черный цвет пальм, спроектированных ангольским художником Килуанджи Киа Хендой при финансовой поддержке Лиссабонского городского совета. Он будет расположен в центре города.

С XV по XIX век португальские суда перевезли через Атлантику около 6 миллионов порабощенных африканцев - больше, чем любая другая страна, но до сих пор Португалия редко комментировала свои прошлые действия. В школах мало обращают внимание на роль Португалии в рабстве. Напротив, португальская колониальная эпоха часто воспринимается как источник гордости.

"Португалии необходимо предпринимать дальнейшие усилия, чтобы примириться с прошлыми нарушениями прав человека для борьбы с расистскими предубеждениями в отношении людей африканского происхождения, унаследованных от колониального прошлого и исторической торговли рабами", - говорится в годовом отчете Совета Европы относительно Португалии.

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Совет Европы призвал Лиссабон переосмыслить преподавание своей колониальной истории.

Жалобы на расовую дискриминацию в Португалии увеличились на 50%, до 655 в 2020 году, но эта цифра, вероятно, гораздо ниже фактического количества расистских инцидентов, заявила государственный секретарь по вопросам равноправия Роза Монтейро. Она добавила, что правительство готовит общенациональный план борьбы с расизмом.

Совет Европы также выразил обеспокоенность ростом расистской риторики в политическом дискурсе, выделив ультраправую партию "Чега".