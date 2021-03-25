У Держдепі США назвали очікування Вашингтона від України

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, який відповідає у Державному департаменті за політику Сполучених Штатів щодо регіону та України, назвав очікування Вашингтона щодо України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кент розповів у інтерв’ю "Голосу Америки".

Кент сказав, що очікує на розмову між президентами США і України "найближчим часом". Але, за його словами, дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплено діями.

"Очікування українців та американців зрозумілі. Абсолютно важливим є судовий сектор. Те, як українська влада вийде з конституційної кризи, створеної Конституційним судом, який підриває і відвертає зміни, є справжнім викликом для українців", - підкреслив американський дипломат.

Він наголосив, що у цьому зв’язку США готові підтримати Україну як партнер.

"Але якщо бути чітким, то будь-який закон, який ставить під загрозу незалежність організацій, чи то НАБУ чи Національний банк, не допомагає Україні. І міжнародним партнерам - чи то МВФ, чи США - буде складно продовжувати підтримку, якщо ці зусилля не ведуть до необхідних Україні реформ та змін", - додав він.

"Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху. Це означає, що ми хочемо, щоб уряд і президент Зеленський досягли успіху. Але для цього успіху повинні бути правильні дії та правильні реформи", - підкреслив представник Держдепу.

Кент також вважає, що найголовніше, аби президент Зеленський виконував пріоритети та свої обіцянки, які він дав українському народу.

"Якщо озирнутися на 2019 рік, коли були вибори президента та Верховної ради, президент Зеленський та "Слуга народу" були обрані на обіцянках реформ та змін. Тож я думаю, що відповідь, яку повинна дати нинішня українська влада, полягає передусім у цьому", - зазначив дипломат.

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