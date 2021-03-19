МЗС готує розмову Зеленський-Байден і каже про штучність "кризи довіри" із США

У міністерстві закордонних справ запевняють, що припущення про кризу у відносинах України та США не мають підстав.

Про це заявив у відповіді на запит "Європейської правди" речник МЗС Олег Ніколенко.

"Твердження про нібито існування кризи довіри між керівництвом США та України не відповідають дійсності", - заявив, зокрема, він.

Дипломат окремо підтримав нещодавні заяви з посольства США в Україні, де пообіцяли, що Байден невдовзі зателефонує Зеленському, наголосивши, що Штати не висувають передумов для таких переговорів.

"Раніше МЗС України, а зараз вже й посольство США в Києві чітко заявило про підготовку телефонної розмови лідерів двох країн без жодних попередніх умов. Розвивається діалог на рівні керівників зовнішньополітичних, оборонних та інших відомств... Підстав ставити під сумнів стратегічний характер партнерства України та США немає", - пояснив Ніколенко.

Речник МЗС також, не називаючи імен, звинуватив певних публічних осіб у "вигадуванні надуманих історій" про проблеми у відносинах. "Спостерігається криза публічних оцінок у деяких українських діячів", - заявив дипломат.

Як повідомляла Європейська правда, у четвер речник посольства США заявив про відсутність передумов з боку Вашингтона для переговорів американського та українського президентів, але водночас наголосив, що "натхненні тим, як Зеленський у останні тижні вдається до потужних дій проти недоброчесних інтересів, які досі тягнуть Україну донизу", найімовірніше натякаючи на останні дії української влади стосовно колишніх керівників та власників Приватбанку.