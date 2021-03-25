У Держдепі очікують на розмову Байдена з Зеленським "найближчим часом"

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, який відповідає у Державному департаменті за політику США щодо регіону та України, очікує, що розмова між президентами "США і України відбудеться "найближчим часом".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кент розповів у інтерв’ю "Голосу Америки".

"Гадаю, президент Байден, будучи віцепрезидентом, досягнув чудових результатів, намагаючись збудувати цю довіру з українськими колегами. Очевидно, довіра є двосторонньою, і я очікую, що найближчим часом між нашими лідерами відбудеться розмова", - сказав Кент.

Але, за його словами, дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплено діями.

"Очікування українців та американців зрозумілі. Зусилля щодо реформ потрібно продовжувати та посилювати. Абсолютно важливим є судовий сектор. Те, як українська влада вийде з конституційної кризи, створеної Конституційним судом, який підриває і відвертає зміни, є справжнім викликом для українців.

США є тут, щоб підтримати як партнер. Але якщо бути чітким, то будь-який закон, який ставить під загрозу незалежність організацій, чи то НАБУ чи Національний банк, не допомагає Україні. І міжнародним партнерам - чи то МВФ, чи США, буде складно продовжувати підтримку, якщо ці зусилля не ведуть до необхідних Україні реформ та змін", - заявив Кент.

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За його словами, США хочуть, щоб Україна досягла успіху. "Це означає, що ми хочемо, щоб уряд і президент Зеленський досягли успіху. Але для цього успіху повинні бути правильні дії та правильні реформи", - додав дипломат.

Нещодавно у посольстві США в Україні пообіцяли, що Байден невдовзі зателефонує Зеленському, наголосивши, що Штати не висувають передумов для таких переговорів.

У міністерстві закордонних справ запевняють, що припущення про кризу у відносинах України та США не мають підстав.