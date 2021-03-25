ЄС вимагає від Білорусі звільнити лідерку спілки поляків

Євросоюз закликав владу Білорусі негайно звільнити президентку Союзу поляків Білорусі Анжеліку Борис та інших політичних в’язнів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві глав дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Ми спостерігаємо подальшу ескалацію репресій проти білоруського народу, включаючи організовані кампанії переслідування правозахисників, журналістів та громадянського суспільства в Білорусі", - заявив Боррель

Він нагадав, що 23 березня була заарештована та засуджена до 15 днів ув'язнення новообрана голова Союзу поляків Білорусі Анжеліка Борис. 25 березня затриманий журналіст, член правління Спілки поляків Білорусі Анджей Почобут.

В офісах Спілки поляків у Білорусі по всій країні проведені обшуки. Проти керівництва Союзу поляків Білорусі було порушено нові кримінальні звинувачення, за які може бути засуджено до кількох років позбавлення волі.

"Європейський Союз очікує, що Білорусь виконуватиме свої міжнародні зобов'язання щодо дотримання прав людини та основних свобод. Ми закликаємо Білорусь негайно та беззастережно звільнити Анжеліку Борис та Анджея Почобута, а також усіх затриманих політичних в’язнів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що це питання арешту Анжеліки Борис буде піднято на саміті ЄС, який починається в четвер.

Він порівняв дії білоруської влади із захопленням заручників і закликав припинити переслідувати поляків, які проживають у Білорусі.