Прем'єр Польщі звинуватив Білорусь у захопленні поляків в заручники

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав білоруську владу припинити переслідувати поляків, які проживають в країні, після того, як раніше цього тижня активістку польського походження взяли під варту на 15 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За словами польського прем'єра, це питання арешту Анжеліки Борис, лідерки Спілки поляків Білорусі, буде піднято на саміті ЄС, який починається в четвер.

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Анжеліка Борис, президент Союзу поляків Білорусі, була засуджена до тюремного ув'язнення у вівторок (23 березня), що викликало обурення в Польщі.

Анжеліку Борис затримали надвечір 23 березня у Гродно "за порушення правил організації масових заходів". Йшлося про ярмарок, який проводиться щорічно, і цього року він відбувся 7 березня у дворі поруч з будівлею польського консульства. Ярмарок організовують етнічні поляки, які живуть у Литві, Білорусі та Латвії.

Це вже другий арешт члена польської меншини в Білорусі за останні тижні.

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"Ми не згодні з таким поводженням з поляками, з захопленням заручників, як можна сказати про цей вид дій, які білоруська влада застосовує у все ширшому масштабі", - сказав прем’єр-міністр Польщі.

"Це дії, що не відповідають міжнародним стандартам. Я буду говорити про це на засіданні Європейської ради", - додав Моравецький.

За словами польського дипломата в Брюсселі, інші країни-члени ЄС також хочуть обговорити ситуацію в Білорусі і останні події в країні під час відеосаміту в четвер.