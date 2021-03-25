ЕС требует от Беларуси освободить лидера союза поляков

Европейский Союз призвал власти Беларуси немедленно освободить президента Союза поляков Беларуси Анжелику Борис и других политических заключенных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы наблюдаем дальнейшую эскалацию репрессий против белорусского народа, включая организованные кампании преследования правозащитников, журналистов и гражданского общества в Беларуси", - заявил Боррель.

Он напомнил, что 23 марта была арестована и приговорена к 15 дням заключения новоизбранный председатель Союза поляков Беларуси Анжелика Борис. 25 марта задержан журналист, член правления Союза поляков Беларуси Анджей Почобут.

В офисах Союза поляков в Беларуси по всей стране проведены обыски. Против руководства Союза поляков Беларуси возбуждены новые уголовные обвинения, за которые может быть приговор в несколько лет лишения свободы.

"Европейский Союз ожидает, что Беларусь будет выполнять свои международные обязательства по соблюдению прав человека и основных свобод. Мы призываем Беларусь немедленно и безоговорочно освободить Анжелику Борис и Анджея Почобута, а также всех задержанных политических заключенных", - говорится в заявлении.

Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вопрос ареста Анжелики Борис будет поднят на саммите ЕС, который начинается в четверг.

Он сравнил действия белорусских властей с захватом заложников и призвал прекратить преследовать поляков, проживающих в Беларуси.