МЗС Польщі викликало білоруського дипломата через арешт лідерки спілки поляків

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало білоруського дипломата у зв’язку з арештом польської активістки, лідерки Спілки поляків Білорусі (ZPB) Анжеліки Борис.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

У заяві МЗС повідомляють, що уповноваженого Республіки Білорусь викликали до польського дипломатичного відомства увечері 23 березня.

"Дипломатичний представник Білорусі отримав чіткий сигнал про те, що дії білорської влади суперечать міжнародним зобов’язанням Білорусі щодо захисту національних меншин, як і двостороннім домовленостям щодо захисту польської меншини", - йдеться у коментарі МЗС.

Анжеліку Борис затримали надвечів 23 березня у Гродно "за порушення правил організації масових заходів". Йшлося про ярмарок, який проводиться щорічно і цього року відбувся 7 березня у дворі напроти офісу організації, поруч з будівлею польського консульства.

Суд над Борис очікується через 3 дні.

Як повідомляє Polsat, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький невдовзі після затримання сказав, що реакція Польщі з цього приводу обов’язково буде.

Нагадаємо, протягом березня Білорусь та Польща взаємно вислали декількох дипломатів.