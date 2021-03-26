"Готові разом керувати Аляскою": МЗС Білорусі поглузувало з США через вітання з Днем волі

Міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало глузливу заяву у відповідь на привітання посольства США з Днем волі.

Коментар пресслужби МЗС Білорусі 26 березня опублікований на офіційному сайті міністерства, повідомляє "Європейська правда".

Міністерство зазначило, що користується нагодою, щоб "вибачитись за відсутність поздоровлень з недавнім 160-річчям прийняття Конституції Конфедеративних Штатів Америки, прапор яких все ще дорогий багатьом американцям. При цьому рух BLM по всій країні налічує десятки мільйонів учасників".

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Білоруські дипломати висловили жаль, що сьогодні "американське суспільство глибоко розколоте".

"Ми також підтримуємо прагнення американського народу до кращого майбутнього - в цей день і кожен день! Тому вважаємо, що тільки справжній інклюзивний діалог допоможе американській нації об'єднатися в цей складний момент історії. Як безкорисливий жест доброї волі Білорусь, маючи досвід майданчика переговорів у рамках ТКГ, готова запропонувати свої послуги в справі організації такого процесу... Хоча минуло понад два століття з моменту проголошення незалежності, останні події в США показують, що боротьба американців за свободу все ще триває", - заявило міністерство.

МЗС білорусі стверджує, що в цей час сотні тисяч американців різного віку публічно вимагають права визначати долю своєї країни, і "багато платять високу ціну за спробу зробити свій голос почутим, оскільки діючій адміністрації довелося навіть застосувати смертоносну зброю і застрелити кількох людей, щоб утриматися при владі і закріпити підсумки виборів".

"Білорусь разом з американським народом з нетерпінням чекає того дня, коли простий американець зможе вільно і безперешкодно прогулюватися біля Капітолію", - додали дипломати.

Вони іронічно подякували послу США Джулі Фішер за "неоціненну підказку всьому білоруському народу, коли і яким чином потрібно проводити вибори", і запропонували надати американській дипломатці білоруське громадянство, "щоб включити її до списку виборців і дати можливість брати участь в голосуванні. Це ж можна зробити і без громадянства на який-небудь визнаній Джулі Фішер електронній платформі".

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На завершення білоруські дипломати заявили, що глибоко перейнялись увагою США до долі Білорусі. "Як крок у відповідь ми можемо внести безкорисливий внесок у розвиток сільського господарства Аляски і ефективне освоєння її земель. У зв'язку з цим готові розглянути можливість спільного управління цією територією", - сказано у заяві.

"Щиро бажаємо всьому американському народу єдності, а також не спотикаючись підніматися вгору сходинками американської мрії. Сподіваємося, що позитивний тренд в наших відносинах збережеться і ми спільно підійдемо до того моменту, коли зможемо з радістю зустрічати Шостий флот США біля морських кордонів Білорусі", - завершили білоруські дипломати.