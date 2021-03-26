"Готовы вместе управлять Аляской": МИД Беларуси посмеялся над США из-за поздравления с Днем воли

Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало насмешливое заявление в ответ на поздравление посольства США с Днем воли.

Комментарий пресс-службы МИД Беларуси 26 марта опубликован на официальном сайте министерства, сообщает "Европейская правда".

Министерство отметило, что пользуется случаем, чтобы "извиниться за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам. При этом движение BLM по всей стране насчитывает десятки миллионов участников".

Читайте также ЕС требует от Беларуси освободить лидера союза поляков

Белорусские дипломаты выразили сожаление, что сегодня "американское общество глубоко расколото".

"Мы также поддерживаем стремление американского народа к лучшему будущему - в этот день и каждый день! Поэтому считаем, что только настоящий инклюзивный диалог поможет американской нации объединиться в этот сложный момент истории. Как бескорыстный жест доброй воли Беларусь, имея опыт площадки переговоров в рамках ТКГ, готова предложить свои услуги в деле организации такого процесса... Хотя прошло более двух веков с момента провозглашения независимости, последние события в США показывают, что борьба американцев за свободу все еще продолжается", - заявило министерство.

МИД Беларуси утверждает, что в это время сотни тысяч американцев всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны, и "многие платят высокую цену за попытку сделать свой голос услышанным, поскольку действующей администрации пришлось даже применить смертоносное оружие и застрелить нескольких человек, чтобы удержаться у власти и закрепить итоги выборов".

"Беларусь вместе с американским народом с нетерпением ждет того дня, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться у Капитолия", - добавили дипломаты.

Они иронично поблагодарили посла США Джули Фишер за "неоценимую подсказку всему белорусскому народу, когда и каким образом нужно проводить выборы", и предложили предоставить американской дипломатке белорусское гражданство, "чтобы включить ее в список избирателей и дать возможность участвовать в голосовании. Это же можно сделать и без гражданства на какой-нибудь признанной Джули Фишер электронной платформе".

Читайте также Премьер Польши обвинил Беларусь в захвате поляков в заложники

В завершение белорусские дипломаты заявили, что глубоко прониклись вниманием США к судьбе Беларуси. "В качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель. В связи с этим готовы рассмотреть возможность совместного управления этой территорией", - говорится в заявлении.

"Искренне желаем всему американскому народу единства, а также не спотыкаясь подниматься вверх по ступенькам американской мечты. Надеемся, что положительный тренд в наших отношениях сохранится и мы вместе подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси", - завершили белорусские дипломаты.