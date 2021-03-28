Посередник ЄС вдруге прибув до Грузії для врегулювання політичної кризи

Спеціальний представник Європейського союзу Крістіан Даніельсон вдруге прибув до Грузії для посередництва у переговорах щодо врегулювання політичної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Грузія онлайн.

"Я дуже радий повернутися в Грузію і очікую співпраці з лідерами політичних партій, опозицією і правлячою партією, щоб допомогти їм досягти угоди і завершити політичну кризу в країні. Зараз час компромісу і компроміс це не ознака слабкості, компроміс - це прояв сили. Компроміс показує, що демократія в Грузії працює і компроміс - це європейський шлях", - заявив Даніельсон після прибуття.

Він зазначив, що пробуде в Грузії три дні. Даніельсон відновить процес медіації з понеділка, 29 березня.

У неділю він зустрічається з послом ЄС в Грузії Карлом Харцелем і послом США Келлі Дегнан.

Опозиція Грузії напередодні заявила, що готова увійти до чинного парламенту у разі згоди влади на низку їхніх умов.

Нагадаємо, під час першого візиту Даніельсона, за заявами грузинської опозиції, влада пішла назустріч у декількох важливих напрямках.

Зокрема, у випадку повернення опозиції у парламент вона зможе отримати керівництво низкою комітетів, які дозволяють здійснювати контроль за роботою влади.

Натомість досягти компромісу не вдалося по двох ключових позиціях – звільнення нинішнього лідера Єдиного національного руху Ніки Мелії – (та інших політв’язнів, додають у опозиції), а також у питанні дострокових виборів.

Детальніше читайте у статті - Грузинський виклик для Заходу: що заважає перемир'ю між партією Саакашвілі та владою

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