Грузинська опозиція назвала умови, за яких погодиться увійти до парламенту

Опозиція Грузії готова увійти до чинного парламенту у разі згоди влади на низку їхніх умов.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це йдеться у спільній заяві "Єдиного національного руху", "Гірчі", "Лело", "Європейської Грузії" та інших.

"Ми розуміємо, що у нормальній політичній ситуації місце всіх політсил, які отримали мандат - у парламенті… Ми готові увійти до нинішнього парламенту у разі досягнення угоди з нинішнім урядом для проведення в країні необхідних реформ", - заявили вони.

У заяві перераховуються питання, без вирішення яких, на думку опозиції, вихід з кризи неможливий: дострокові вибори, політизоване правосуддя і політв’язні, реформа виборчої та судової системи і перерозподіл влади у парламенті.

"Ми розуміємо необхідність досягти домовленості задля демократичного розвитку Грузії. Ми поділяємо бажання як громадян Грузіх, так і міжнародних друзів якнайшвидше досягти згоди… Але ми не можемо під приводом досягнення згоди залишити невирішеними ключові питання, що сприятиме заохоченню авторитарних інстинктів режиму", - йдеться у тексті.

Партії наголошують, що вбачають одним із ключових завдань "створення середовища, у якому результати виборів викликатимуть загальну довіру".

Вони наполягають, що проявили "максимальну гнучкість" у всіх питаннях, а влада займає жорстку позицію.

Тим часом виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе заявив, що успіх перемовин з посередництвом ЄС "неможливий без конструктивних кроків опозиції".

Про це він сказав після завершення засідання парламентської більшості і політради партії.

"З усіх питань, які є на столі перемовин, ми або вже зробили кроки, або запропонували компромісні варіанти. Відповідно, якщо опозиція піде на якісь компроміси, ми зможемо завершити перемовини результативно", - сказав Мдінарадзе.

З 29 березня у Тбілісі мають поновитися перемовини між правлячою "Грузинською мрією" та опозицією за посередництва спеціального представника президента Євроради Крістіана Даніельсона.

Нагадаємо, спецпредставника було призначено після візиту Шарля Мішеля до Тбілісі для сприяння завершенню політичної кризи у Грузії.

За підсумками першого етапу перемовин за участі Даніельсона домовленості досягти не вдалося. "Каменем спотикання" стали два ключових питання – звільнення нинішнього лідера Єдиного національного руху Ніки Мелії, а також питання дострокових виборів.

Детальніше читайте у статті - Грузинський виклик для Заходу: що заважає перемир'ю між партією Саакашвілі та владою

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