Посредник ЕС во второй раз прибыл в Грузию для урегулирования политического кризиса

Специальный представитель Европейского союза Кристиан Даниельсон во второй раз прибыл в Грузию для посредничества в переговорах по урегулированию политического кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия онлайн.

"Я очень рад вернуться в Грузию и ожидаю сотрудничества с лидерами политических партий, оппозицией и правящей партией, чтобы помочь им достичь соглашения и завершить политический кризис в стране. Сейчас время компромисса и компромисс это не признак слабости, компромисс – это проявление силы. Компромисс показывает, что демократия в Грузии работает и компромисс - это европейский путь", - заявил Даниэльсон по прибытии.

Он отметил, что пробудет в Грузии три дня. Даниэльсон возобновит процесс медиации с понедельника, 29 марта.

В воскресенье он встречается с послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем и послом США Келли Дегнан.

Оппозиция Грузии ранее заявила, что готова войти в действующий парламент в случае согласия властей на ряд их условий.

Во время первого визита Даниельсона, по заявлениям грузинской оппозиции, власти пошли навстречу в нескольких важных направлениях.

В частности, в случае возвращения оппозиции в парламент она сможет получить руководство рядом комитетов, которые позволяют осуществлять контроль за работой власти.

Но достичь компромисса не удалось по двум ключевым позициям - освобождение нынешнего лидера Единого национального движения Ники Мелии - (и других политзаключенных, добавляют в оппозиции), а также в вопросе досрочных выборов.

Подробнее читайте в статье - Грузинский вызов для Запада: что мешает перемирию между партией Саакашвили и властью

Читайте также - Сын бога, грузинская версия: как "пленки Иванишвили" ведут Тбилиси к новому кризису