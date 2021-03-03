Зеленський: будівництво газопроводу в обхід України - питання безпеки всієї Європи

Президент Володимир Зеленський заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" в обхід України є питанням не лише економіки, але й енергетичної безпеки всієї Європи.

Про це він сказав на пресконференції у Києві в середу разом з президентом Євроради Шарлем Мішелем, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський запевнив, що завжди ставить питання будівництво газопроводу з лідерами ЄС, а також з іншими стратегічними партнерами.

"Будівництво газопроводу в обхід України - не тільки питання економіки України, хоча це теж дуже важливо для нас, але це питання всієї енергетичної безпеки Європи", - заявив глава держави.

Він додав, що Україна разом з країнами ЄС та США "багато чого зробили" стосовно цього проєкту. "Якби ми не ставили це питання, я впевнений, потік був би вже добудований", - сказав Зеленський.

За його словами, якщо потік буде добудований, це стане ще одним потужним ударом по Україні.

"Поки ЄС і США не будуть пом’якшувати свою позицію - ми будемо в безпеці", - додав президент.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини і парламентські фракції правлячої коаліції розглядають чотири варіанти ситуації з газопроводом "Північний потік-2" на тлі загроз санкцій з боку США.

Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США.