Зеленский: строительство газопровода в обход Украины - вопрос безопасности всей Европы

Президент Владимир Зеленский заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины является вопросом не только экономики, но и энергетической безопасности всей Европы.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве в среду вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает "Европейская правда".

Зеленский заверил, что всегда поднимает вопрос строительство газопровода с лидерами ЕС, а также с другими стратегическими партнерами.

"Строительство газопровода в обход Украины - не только вопрос экономики Украины, хотя это тоже очень важно, но вопрос всей энергетической безопасности Европы", - заявил глава государства.

Он добавил, что Украина вместе со странами ЕС и США "многое сделали" по этому проекту. "Если бы мы этого не сделали - поток был бы уже построен", - сказал Зеленский.

По его словам, если поток будет достроен, это станет еще одним мощным ударом по Украине.

"Пока ЕС и США не будут смягчать свою позицию - мы будем в безопасности", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта ситуации с газопроводом "Северный поток-2" на фоне угроз санкций со стороны США.

По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.