Зеленский: строительство газопровода в обход Украины - вопрос безопасности всей Европы
Президент Владимир Зеленский заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины является вопросом не только экономики, но и энергетической безопасности всей Европы.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве в среду вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает "Европейская правда".
Зеленский заверил, что всегда поднимает вопрос строительство газопровода с лидерами ЕС, а также с другими стратегическими партнерами.
"Строительство газопровода в обход Украины - не только вопрос экономики Украины, хотя это тоже очень важно, но вопрос всей энергетической безопасности Европы", - заявил глава государства.
Он добавил, что Украина вместе со странами ЕС и США "многое сделали" по этому проекту. "Если бы мы этого не сделали - поток был бы уже построен", - сказал Зеленский.
По его словам, если поток будет достроен, это станет еще одним мощным ударом по Украине.
"Пока ЕС и США не будут смягчать свою позицию - мы будем в безопасности", - добавил президент.
Ранее сообщалось, что правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта ситуации с газопроводом "Северный поток-2" на фоне угроз санкций со стороны США.
По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.