Уряд Німеччини пояснив відмову пов'язувати "Північний потік-2" із санкціями по Навальному

Уряд Німеччини розглядає проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2" незалежно від штрафних заходів щодо представників РФ, відповідальних за отруєння і переслідування російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Про це йдеться у відповіді уряду на запит фракції "Союзу 90/Зелені", повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

В документі вказано, що Берлін вважає за необхідне дати чіткий сигнал російському керівництву як реакцію на отруєння Навального і порушення заборони на використання хімічної зброї і виступає за цілеспрямовані, відповідні санкції щодо цього.

Але щодо проєкту "Північний потік-2" зазначається, що він повністю відповідає чинному європейському законодавству і служить забезпеченню газом Західної та Східної Європи, і в ньому беруть участь понад 100 європейських фірм.

"Позиція федерального уряду в цьому зв'язку відома, вона залишилася незмінною", - йдеться в документі.

Водночас уряд повідомив, що проводив переговори на різних рівнях з попередньою адміністрацією президента США Дональда Трампа з питання запобігання санкцій щодо будівництва "Північного потоку-2". Крім того, Берлін шукатиме діалогу з новою адміністрацією США.

"Після набуття чинності поправок до закону про санкції Protecting Europe's Energy Security Act (PEESA) 1 січня 2021 року федеральний уряд спільно з європейськими партнерами багаторазово закликав до проведення консультацій на урядовому рівні, що стосуються суті проблеми", - наголошується в документі і вказується, що дана тема буде частиною перших переговорів з новою адміністрацією США після того, як відповідальні особи будуть затверджені Сенатом.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини і парламентські фракції правлячої коаліції розглядають чотири варіанти ситуації з газопроводом "Північний потік-2" на тлі загроз санкцій з боку США.

Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США.

24 лютого стало відомо про те, що Wintershall Dea, одна з п’яти компаній-учасниць проєкту зупинила його фінансування.