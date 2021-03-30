"Македонія - болгарська": Скоп'є направило ноту Софії через заяви її євродепутата 

Міністерство закордонних справ Північної Македонії направило ноту протесту МЗС Болгарії у зв’язку з відео, оприлюдненим болгарським євродепутатом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Член Європарламенту від Болгарії Ангел Джамбаскі, який також є заступником голови політичної партії ВРМО - Болгарський національний рух, розмістив у Facebook передвиборчий відеоролик із кадрами з міст Північної Македонії, Скоп'є, Охриду та інших. У ньому він каже, що "Македонія - болгарська, а Болгарія - понад усе".

"Чим жахливіше ви вигадуєте свою нову фальшиву історію, тим гучніше вона буде руйнуватися, фальшиві основи, побудовані вами на вашому жалюгідному сьогоденні, розвалюватися. Чим істеричніше ви ненавидите Софію, тим більше залишається болгарського Охрида. Чим голосніше ви кричите брехню, тим швидшим і жахливішим буде ваш кінець", - лунає у ньому.

МЗС Північної Македонії наголосило, що такі заяви не сприяють поглибленню дружби і співпраці між країнами і заявило, що проінформує про інцидент відповідні інституції у ЄС.

"Риторика з висловленням територіальних претензій до сусідів не є доречною для союзників по НАТО та держав-членів Європейського Союзу, що прямо суперечить ідеалам і цінностям Європейського Союзу, яким обидві країни твердо віддані", - відповіло МЗС Північної Македонії.

Зазначимо, суперечки Болгарії та Північної Македонії з приводу національної ідентичності та мови є одним з головних "каменів спотикання" у спробах євроінтеграції Північної Македонії.

У листопаді 2020 року Болгарія через це заблокувала початок переговорів про її вступ до ЄС.

Софія вважає мову свого сусіда діалектом болгарської мови, хоча і визнає, що мова сусідньої країни була змінена під сербським впливом в Югославії після 1947 року. Також серед вимог - щоб Скоп'є не висувало претензій щодо визнання македонської меншини в Болгарії.

Нагадаємо, 12 лютого 2019 року уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія, щоб завершити тривалу суперечку із Грецією. Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.