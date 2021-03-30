"Македония - болгарская": Скопье направило ноту Софии из-за заявлений её евродепутата

Министерство иностранных дел Северной Македонии направило ноту протеста МИД Болгарии в связи с видео, обнародованным болгарским евродепутатом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Член Европарламента от Болгарии Ангел Джамбаски, который также является заместителем председателя политической партии ВРМО - Болгарский национальный движение, разместил в Facebook предвыборный видеоролик с кадрами из городов Северной Македонии, Скопье, Охрида и других. В нем он говорит, что "Македония - болгарская, а Болгария - превыше всего".

"Чем хуже вы придумываете свою новую фальшивую историю, тем громче она будет разрушаться, а фальшивые основы, построенные вами на вашем плачевном настоящем, разваливаться. Чем истеричнее вы ненавидите Софию, тем больше остается болгарского Охрида. Чем громче вы кричите ложь, тем быстрее и ужаснее будет ваш конец", - звучит в нем.

МИД Северной Македонии отметило, что такие заявления не способствуют углублению дружбы и сотрудничества между странами и заявило, что проинформирует об инциденте соответствующие институты в ЕС.

"Риторика с выражением территориальных претензий к соседям не является уместной для союзников по НАТО и государств-членов Европейского Союза, что прямо противоречит идеалам и ценностям Европейского Союза, которым обе страны твердо привержены", - ответил МИД Северной Македонии.

Споры Болгарии и Северной Македонии по поводу национальной идентичности и языка являются одним из главных "камней преткновения" на пути евроинтеграции Северной Македонии.

В ноябре 2020 года Болгария по этой причине заблокировала начало переговоров о ее вступлении в ЕС.

София считает язык своего соседа диалектом болгарского языка, хотя и признает, что речь соседней страны была изменена под сербским влиянием в Югославии после 1947 года. Также среди требований - чтобы Скопье не предъявляло претензий по признанию македонского меньшинства в Болгарии.

Напомним, 12 февраля 2019 года страна сменила название на Северную Македонию, чтобы завершить затянувшийся спор с Грецией: Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.