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Болгарія з 1 квітня послабить карантинні обмеження

Середа, 31 березня 2021, 08:15

Уряд Болгарії ухвалив рішення частково послабити карантинні обмеження з 1 квітня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Болгарії Костадін Ангелов, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinite.

З 1 квітня зможуть відновити театри, використовуючи до 30% місць. З цієї дати ресторанам та барам буде дозволено знову приймати відвідувачів на майданчиках на відкритому повітрі.

Нічні клуби залишатимуться зачиненими. Торговельні центри та великі магазини поки також не зможуть відкритись.

Повернення дітей до дитячих садочків передбачається з 5 квітня, а школярам повернення до класів дозволять з 12 квітня.

Для університетів чинні обмеження діятимуть до 12 квітня, згідно з якими заняття офлайн дозволені лише для здійснення практичних вправ, які неможливо виконати дистанційно.

Нагадаємо, минулого тижня уряд Болгарії дозволив відкривати великі магазини непродовольчих товарів, але скасував рішення всього через п'ять годин.

Болгарія встановлює нові рекорди за щоденними інфекціями, і країна входить в число світових лідерів за смертністю від COVID на душу населення.

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