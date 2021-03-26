Уряд Болгарії дозволив відкрити гіпермаркети, а через 5 годин скасував рішення

Прем'єр-міністр Бойко Борисов і уряд Болгарії змінили заходи щодо COVID-19 в країні вперше за 10 днів, дозволивши відкривати великі магазини непродовольчих товарів, але скасували рішення всього через п'ять годин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Представники сфери послуг звинуватили Борисова в непослідовності після того, як він знову змінив заходи.

Раніше асоціації рестораторів звинуватили уряд в ухваленні популістських рішень через вибори 4 квітня.

"Ви робите з нас дурнів!", - заявили власники ресторанів, наполягаючи на тому, щоб все залишалося або відкритим, або закритим після того, як локдаун був продовжений на 20 днів.

В кінці лютого прем'єр-міністр наказав міністру охорони здоров'я Костадіну Ангелову дозволити відкриття ресторанів 1 березня, незважаючи на очевидне зростання числа нових випадків інфікування. Тоді Борисов пояснив, що "болгарська модель" боротьби з пандемією відома в усій Європі.

Болгарія встановлює нові рекорди за щоденними інфекціями, і країна входить в число світових лідерів за смертністю від COVID на душу населення.

Під час першої хвилі пандемії у квітні минулого року уряд так само змінював правила щодо носіння масок і громадяни протягом декількох днів не могли зрозуміти, які саме заходи діяли.