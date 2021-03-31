Болгария с 1 апреля ослабит карантин

Правительство Болгарии приняло решение частично ослабить карантин с 1 апреля.

Об этом заявил министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinite.

С 1 апреля смогут возобновить работу театры, используя до 30% мест. С этой даты ресторанам и барам будет разрешено снова принимать посетителей на площадках на открытом воздухе.

Ночные клубы останутся закрытыми. Торговые центры и крупные магазины пока также не смогут открыться.

Возвращение детей в детские сады предполагается с 5 апреля, а школьникам разрешат вернуться в классы с 12 апреля.

Для университетов действующие ограничения будут действовать до 12 апреля, согласно которым занятия оффлайн разрешены только для осуществления практических упражнений, которые невозможно выполнить дистанционно.

Напомним, на прошлой неделе правительство Болгарии разрешило открыть крупные магазины непродовольственных товаров, но отменило решение всего через пять часов.

Болгария устанавливает новые рекорды по ежедневным инфекциям, страна входит в число мировых лидеров по смертности от COVID на душу населения.