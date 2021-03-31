Уряд Чехії ігнорує попередження розвідки щодо залучення Росії до будівництва АЕС

Міністр промисловості, торгівлі та транспорту Чехії Карел Гавлічек звільнив урядового уповноваженого з атомної енергії Ярослава Міла через суперечку щодо участі "Росатома" в тендері на будівництво нового блоку АЕС Дуковани.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Ярослав Міл розкритикував міністра за запрошення російської компанії для участі в тендері попри попередні попередження спецслужб країни про те, що цього не можна робити.

Це питання викликало розбіжності в і без того палких суперечках про майбутнє чеської ядерної енергетичної програми.

На питання, чому "Росатом" як і раніше вважається потенційним кандидатом на участь в тендері, Гавлічек сказав, що "Росія є важливим партнером Чеської Республіки в енергетичній галузі".

Хоча підрозділи чеської розвідки попередили, що російські і китайські компанії повинні бути виключені з тендеру, уряд лише частково врахував їх попередження. Китайська компанія CGN не була включена в кваліфікаційний раунд тендеру, але "Росатом" входить в четвірку претендентів разом з EDF, Korea Hydro & Nuclear Power і Westinghouse.

Уряд підтвердив, що проведе оцінку безпеки всіх чотирьох потенційних кандидатів у квітні цього року, проте тендер був перенесений на кінець 2021 року.

Оскільки уряд має намір підписати контракт з обраним постачальником до 2023 або 2024 року, він очікує, що новий блок АЕС буде введений в експлуатацію в 2036 році.