Правительство Чехии игнорирует предупреждения разведки о привлечении России к строительству АЭС

Министр промышленности, торговли и транспорта Чехии Карел Гавличек отправил в отставку правительственного уполномоченного по атомной энергии Ярослава Мила из-за спора относительно участия "Росатома" в тендере на строительство нового блока АЭС Дукованы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Ярослав Мил раскритиковал министра за приглашение российской компании для участия в тендере несмотря на предыдущие предупреждения спецслужб страны о том, что этого нельзя делать.

Этот вопрос вызвал разногласия в и без того жарких спорах о будущем чешской ядерной энергетической программы.

На вопрос, почему "Росатом" по-прежнему считается потенциальным кандидатом на участие в тендере, Гавличек сказал, что "Россия является важным партнером Чешской Республики в энергетической отрасли".

Хотя подразделения чешской разведки предупредили, что российские и китайские компании должны быть исключены из тендера, правительство лишь частично учло их предупреждения. Китайская компания CGN не была включена в квалификационный раунд тендера, но "Росатом" входит в четверку претендентов вместе с EDF, Korea Hydro & Nuclear Power и Westinghouse.

Правительство подтвердило, что проведет оценку безопасности всех четырех потенциальных кандидатов в апреле этого года, однако тендер был перенесен на конец 2021 года.

Поскольку правительство намерено подписать контракт с выбранным поставщиком в 2023 или 2024, он ожидает, что новый блок АЭС будет введен в эксплуатацию в 2036 году.