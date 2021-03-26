Спецслужби Чехії радять уряду не залучати Росію до тендеру на будівництво АЕС

Чеські спецслужби застерегли уряд від включення російського енергетичного гіганта "Росатом" у запланований тендер на будівництво нового блоку на АЕС "Дуковани".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Участь "Росатома" в тендері зробить країну вразливою, вважають спецслужби. Єдине рішення, на їхню думку, виключити "Росатом" ще до початку конкурсу.

Однак президент Мілош Земан лобіює участь в тендері російської компанії. Згідно з інформацією чеських видань Aktuálně.cz і Respekt, міністр промисловості Карел Гавлічек хоче наказати напівдержавній енергетичної компанії ČEZ зв'язатися з "Росатомом" і трьома іншими учасниками торгів і відправити їм тендерну документацію.

Опозиційні партії виступили проти цього кроку, оскільки уряд ще не проголосувала за тендерний процес.

Остаточне рішення про контракт на будівництво нового блоку буде ухвалювати наступний уряд, який сформується після загальних виборів восени.

Однак, на думку експертів, виключити російську компанію після відправки документації буде дуже складно, навіть якщо тендер ще не почнеться офіційно.