Український підліток, якого жорстоко побили у Парижі, вийшов з лікарні

Підлітка українського походження, який у січні зазнав жорстокого нападу групи осіб та отримав важкі травми, виписали із лікарні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на представницю української громади у Парижі Марію Діамант.

"Наразі стан покращується. Сьогодні він вийшов з лікарні", - повідомила Діамант.

Вона відзначила, що хлопець ще перебуває у складному психологічному стані, але тримається гідно.

Також Юрія, на запит адвоката, допитала поліція щодо справи його побиття.

"Юрчик був серйозним і вистояв достойно. Але подальша ніч була пекельна: кошмари, страх, біль. Усе наклалося разом: і одночасно наслідки, і майбутнє, яке буде непростим для Юрія ще довгий час", - розповіла Діамант.

Нагадаємо, жорстоке побиття неповнолітнього українця сталося ввечері 15 січня у 15-му окрузі Парижа. На нього напали близько десяти молодих людей. З важкими травмами хлопця госпіталізували, деякий час він перебував у штучній комі.

Випадок спричинив широкий розголос всередині Франції та в Україні, з реакцією на найвищому рівні.

Французькі ЗМІ писали, що хлопець "був відомий французькій поліції", а його мати фігурує у справі про торгівлю людьми. Однак посольство України у Франції з посиланням на дані поліції заперечило цю інформацію.