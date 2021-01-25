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Зеленський закликав покарати причетних до побиття українського підлітка у Парижі

Понеділок, 25 січня 2021, 09:22

Президент України Володимир Зеленський закликав знайти і покарати винних у побитті 14-річного українця в Парижі.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у своєму телеграм-каналі. На інших офіційних ресурсах президента цієї заяви не оприлюднено.

Зеленський заявив, що такий напад десятьох на одного "шокує своєю дикістю, варварством, ненавистю". Він зазначив, що нападників було близько 10 осіб і вони були озброєні арматурою. 

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"(Потрібно) знайти й покарати нападників. Це навіть не просто наша вимога, це питання цивілізованості. У будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави… Українська держава зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – необхідні стимули. 

Вже маємо жорстку реакцію міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго. Нападники абсолютно точно повинні опинитися у в’язниці", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, побиття українського хлопця у Парижі сталося ще 15 січня, але випадок набув розголосу лише наприкінці минулого тижня. В МЗС України заявили, що українські дипломати звернулися до прокуратури Парижа у зв’язку з інцидентом, а консул перебуває на зв'язку із рідними хлопця.

"Це неймовірно дикий напад. Висловлюю підтримку хлопцеві і його родині. Розслідування має пролити світло на усі факти, учасники цього брудного вчинку мають бути затримані", - заявив глава МВС Жеральд Дарманен. 

Мер Парижа Анн Ідальго також заявила, що шокована подією та очікує, що винні будуть знайдені та притягнені до відповідальності.  

За останньою інформацією від посла України у Франції, хлопець на вечір 23 січня залишався у важкому стані, але лікарі бачать позитивну динаміку. 

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