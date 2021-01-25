Зеленський закликав покарати причетних до побиття українського підлітка у Парижі

Президент України Володимир Зеленський закликав знайти і покарати винних у побитті 14-річного українця в Парижі.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у своєму телеграм-каналі. На інших офіційних ресурсах президента цієї заяви не оприлюднено.

Зеленський заявив, що такий напад десятьох на одного "шокує своєю дикістю, варварством, ненавистю". Він зазначив, що нападників було близько 10 осіб і вони були озброєні арматурою.

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"(Потрібно) знайти й покарати нападників. Це навіть не просто наша вимога, це питання цивілізованості. У будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави… Українська держава зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – необхідні стимули.

Вже маємо жорстку реакцію міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго. Нападники абсолютно точно повинні опинитися у в’язниці", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, побиття українського хлопця у Парижі сталося ще 15 січня, але випадок набув розголосу лише наприкінці минулого тижня. В МЗС України заявили, що українські дипломати звернулися до прокуратури Парижа у зв’язку з інцидентом, а консул перебуває на зв'язку із рідними хлопця.

"Це неймовірно дикий напад. Висловлюю підтримку хлопцеві і його родині. Розслідування має пролити світло на усі факти, учасники цього брудного вчинку мають бути затримані", - заявив глава МВС Жеральд Дарманен.

Une attaque d’une sauvagerie inouïe. Soutien au jeune garçon et à sa famille. L’enquête doit permettre de faire toute la lumière sur les faits et d’interpeller les auteurs de cet acte immonde. https://t.co/5RE51fReaF — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 23, 2021

Мер Парижа Анн Ідальго також заявила, що шокована подією та очікує, що винні будуть знайдені та притягнені до відповідальності.

Extrêmement choquée par l’agression inouïe du jeune Yuriy. Les responsables doivent être retrouvés et jugés.

Tout mon soutien à lui et à sa famille. pic.twitter.com/ms09Ix0CKs — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 23, 2021

За останньою інформацією від посла України у Франції, хлопець на вечір 23 січня залишався у важкому стані, але лікарі бачать позитивну динаміку.