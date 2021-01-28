Посольство України заперечило, що побитий в Парижі підліток "був відомий поліції"

Посольство України у Франції з посиланням на дані поліції заперечує інформацію, яка поширювалася низкою французьких ЗМІ, про те, що побитий у Парижі український підліток "був відомий правоохоронцям".

Як пише "Європейська правда", про це посольство написало на офіційній сторінці у Facebook.

Перша частина повідомлення присвячена затриманню 9 підозрюваних у побитті хлопця.

"Згідно з першими елементами розслідування судової поліції, український підліток Юрій став жертвою нападу помсти представників банди "RD4" після того, як кількома днями раніше був побитий підліток з Ванва (муніципалітет у передмісті Парижа - ЄП).

На спростування інформації, яка поширювалась у пресі, у звіті поліції не йшлося про наявність у постраждалого викрутки. Крім того, представники поліції підкреслили, що потерпілий юнак не має судимості і не був відомий місцевим правоохоронцям, як раніше повідомляли деякі ЗМІ", - йдеться у повідомленні посольства.

У посольстві додали, що продовжать стежити за розслідуванням, а посол Вадим Омельченко - на прямому контакті з прокурором Парижа.

Нагадаємо, жорстоке побиття 14-річного українця сталося увечері 15 січня у 15-му окрузі Парижа, на нього напали близько десяти молодих людей. З тяжкими травмами хлопця госпіталізували, деякий час він перебував у штучній комі.

Випадок спричинив широкий розголос всередині Франції та в Україні, з реакцією на найвищому рівні.