Букінгемський палац відреагував на резонансне інтерв'ю Гаррі і Меган

Букінгемський палац порушив мовчанку і оприлюднив свою реакцію на резонансні заяви принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, які пролунали в інтерв’ю Опрі Вінфрі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У заяві палацу від імені королеви Єлизавети ІІ сказано, що "вся сім'я була засмучена дізнатися", наскільки складними були останні кілька років для Гаррі та Меган.

Читайте також Букінгемський палац скликав термінову нараду через скандальне інтерв'ю Гаррі і Меган

Втім, повідомлення натякає, що трактовка подій з боку королівської родини "відрізняється" від того, що прозвучало у інтерв'ю.

"Підняті питання, особливо расові, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, їх сприйнято дуже серйозно і родина обговорить їх в приватному порядку. Гаррі, Меган і Арчі завжди будуть надзвичайно любленими членами родини", - сказано у заяві.

Нагадаємо, Гаррі і Меган дали інтерв'ю в США, яке було показане 8 березня. Серед іншого, Меган розповіла, що родичі її чоловіка були стурбовані кольором шкіри її майбутньої дитини (герцогиня Сассекська є першою особою змішаної раси у сучасній королівській родині) і синові "не хотіли давати титул і охорону". Пізніше принц Гаррі пояснив Опрі Вінфрі, що це запитання пролунало не від королеви Єлизавети ІІ чи її чоловіка, принца Единбурзького.

Меган також розповіла про те, що під час першої вагітності її переслідували думки про самогубство, причиною яких був тиск з боку деяких представників королівської сім'ї і ЗМІ.

Вважається, що інтерв’ю може стати найрезонанснішою подією в житті британської монархії після розлучення принца Уельського та трагічної загибелі принцеси Діани.

Раніше видання The Times повідомило, що королева Єлизавета II відмовилася підписати підготовлену заяву, яка, сподівалися чиновники, знизить напругу після інтерв’ю, підкресливши любов родини і турботу про пару.

Детальніше читайте у статті - Атака на монархію: навіщо принц Гаррі та Меган Маркл воюють з королівською родиною.