Букингемский дворец отреагировал на резонансное интервью Гарри и Меган

Букингемский дворец нарушил молчание и обнародовал свою реакцию на резонансные заявления принца Гарри и его жены Меган Маркл, прозвучавшие в интервью Опре Уинфри.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В заявлении дворца от имени королевы Елизаветы ІІ сказано, что "вся семья была огорчена узнать", насколько сложными были последние несколько лет Гарри и Меган.

Читайте также Букингемский дворец созвал срочное совещание из-за скандального интервью Гарри и Меган

Впрочем, сообщение намекает, что трактовка событий со стороны королевской семьи "отличается" от того, что прозвучало в интервью.

"Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, их воспринято очень серьезно и семья обсудит их в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут очень любимыми членами семьи", - сказано в заявлении.

Напомним, Гарри и Меган дали интервью в США, которое было показано 8 марта. Среди прочего, Меган рассказала, что родственники ее мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка и сыну "не хотели давать титул и охрану".

Она также рассказала о том, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ.

Считается, что интервью может стать самым резонансным событием в жизни британской монархии после развода принца Уэльского и трагической гибели принцессы Дианы.

Ранее издание The Times сообщило, что королева Елизавета II отказалась подписать подготовленное заявление, которое, надеялись чиновники, снизит напряжение после интервью, подчеркнув любовь семьи и заботу о паре.

Подробнее читайте в статье: Атака на монархию: зачем принц Гарри и Меган Маркл воюют с королевской семьей