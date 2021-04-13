У Грузії суд залишив під вартою лідера опозиції

Суддя Тбіліського міського суду не змінила запобіжний захід щодо голови "Єдиного національного руху" Ніка Мелія та опозиціонер залишається в ув'язненні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

"Сьогоднішнє рішення підтверджує, що процес має політичний характер", - заявили адвокати Мелія.

Засідання суду у вівторок проходило на тлі акції протесту прихильників опозиції. На місці була мобілізована поліція.

Суд продовжить розгляд по суті кримінальної справи стосовно Мелія 29 квітня.

Звільнення Мелія та співвласника опозиційного телеканалу "Мтаварі архі" Георгія Руруа, яких опозиція називає політичними в'язнями, одна з принципових вимог опозиції для вирішення політичної кризи в Грузії.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ шести європейських країн планують відвідати Тбілісі в кінці квітня для допомоги у розвязанні кризи.

Імовірно, готуються візити глав зовнішньополітичних відомств Литви, Латвії, Естонії, Швеції, Польщі та Франції.

Політична криза в Грузії триває вже майже п'ять місяців. Після парламентських виборів 31 жовтня 2020 року засідання парламенту відвідують тільки шестеро з шістдесяти опозиційних депутатів.

За особистою вказівкою глави Євроради Шарля Мішеля дипломат Крістіан Даніельсон в березні двічі відвідав Тбілісі для сприяння у врегулюванні кризи. Він провів кілька зустрічей як з представниками влади, так і опозиції, проте зусилля Брюсселя не принесли ніяких результатів.

Опозиція відмовляється визнавати підсумки виборів і вимагає нового голосування.

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