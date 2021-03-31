У Грузії провалилися другі перемовини влади й опозиції за посередництва ЄС

У Грузії закінчилась невдачею вже друга спроба правлячої "Грузинської мрії" та опозиції домовитися про вихід з політичної кризи за посередництва ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Спеціальний посланник президента Євроради Шарля Мішеля Крістіан Даніельсон після останньої зустрічі, що тривала 18 годин, заявив про завершення своєї другої посередницької місії.

Водночас він зазначив, що вважає можливим знайти вихід із ситуації, та заявив, що опублікує запропонований план.

"Це рішення, яке включає дуже важливі реформи виборчої системи і системи правосуддя, перерозподіл влади, особливо у парламенті, а також рішення, що покладе край триваючим дебатам щодо політизованих судових справ і дострокових виборів. Це рішення потребує політичної сміливості, і я вніс таку пропозицію - тепер воно буде публічним документом", - сказав Крістіан Даніельсон.

Він додав, що "європейським прагненням потрібні компроміси, особливо з боку правлячої партії", та що він не відчув готовості сторін йти на поступки.

Водночас президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що вважає запропонований Даніельсоном план "хорошою основою для майбутнього прогресу".

Даніельсон повертається до Брюсселя, щоб поінформувати про деталі перемовин Шарля Мішеля та вирішити, як діяти далі.

Місія ЄС у Грузії вже опублікувала документ із назвою "Майбутній шлях Грузії", який обидві сторони не захотіли підписувати.

У ньому, зокрема, передбачалося, що опозиція погодиться працювати в парламенті до наступних виборів.

Протягом тижня після підписання документа мав бути ініційований закон про амністію, який буде стосуватися усіх порушень та арештів, пов’язаних з подіями 19-21 червня 2019 року.

Також передбачалися: проведення наступних двох парламентських виборів повністю за пропорційною системою; низка умов щодо проведення виборів та формування виборчих комісій і ЦВК. Усі зміни мали бути схвалені парламентом завчасно до місцевих виборів 2021 року; масштабна судова реформа; вимоги до представництва опозиційних політсил у парламентських комітетах (щонайменше у 5, при цьому два – з чітко визначеного списку), а також у різноманітних делегаціях Грузії.

Нагадаємо, під час першого візиту Даніельсона, за заявами грузинської опозиції, влада пішла назустріч у декількох важливих напрямках, зокрема щодо керівництва у ключових парламентських комітетах.

Натомість досягти компромісу не вдалося по двох ключових позиціях – звільнення нинішнього лідера Єдиного національного руху Ніки Мелії (та інших політв’язнів, додають у опозиції), а також у питанні дострокових виборів. Ці ж питання не дали домовитися під час другої спроби.

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