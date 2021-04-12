Десант глав МЗС ЄС готує візит до Грузії - вирішувати політичну кризу

Міністри закордонних справ шести європейських країн планують відвідати Тбілісі в кінці квітня для допомоги у вирішенні затяжної політичної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Імовірно, готуються візити глав зовнішньополітичних відомств Литви, Латвії, Естонії, Швеції, Польщі та Франції, стало відомо телеканалу "Мтаварі" від власного джерела.

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Лідер опозиційної партії "Лело для Грузії" Мамука Хазарадзе частково підтвердив цю інформацію.

За його словами, вже точно відомо, що в Грузію найближчим часом прибуде глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Візитам міністрів буде передувати спеціальна заява президента Європейської Ради Шарля Мішеля щодо ситуації в Грузії, зазначило джерело. Телеканал додає, що відновлення переговорів членів правлячої партії "Грузинська мрія" і опозиції - це вже вирішене питання, при цьому поки не ясно, хто буде виступати посередником між сторонами: представник Шарля Мішеля дипломат Крістіан Даніельсон чи хтось інший.

Політична криза в Грузії триває вже майже п'ять місяців. Після парламентських виборів 31 жовтня 2020 року засідання парламенту відвідують тільки шестеро з шістдесяти опозиційних депутатів.

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За особистою вказівкою глави Євроради Шарля Мішеля дипломат Крістіан Даніельсон в березні двічі відвідав Тбілісі для сприяння у врегулюванні кризи. Він провів кілька зустрічей як з представниками влади, так і опозиції, проте зусилля Брюсселя не принесли ніяких результатів.

Опозиція відмовляється визнавати підсумки виборів і вимагає нового голосування.

Ще одна принципова вимога опозиції - звільнення з ув'язнення лідера "Єдиного національного руху" Ніки Мелії та співвласника опозиційного телеканалу "Мтаварі архі" Георгія Руруа, яких опозиція називає політичними в'язнями.

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