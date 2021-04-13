В Грузии суд оставил под стражей лидера оппозиции

Судья Тбилисского городского суда не изменила меру пресечения в отношении председателя "Единого национального движения" Ника Мелия и оппозионер остается в заключении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Сегодняшнее решение подтверждает, что процесс носит политический характер", – заявили адвокаты Мелия.

Заседание суда сегодня проходило на фоне акции протеста сторонников оппозиции. На месте была мобилизована полиция.

Суд продолжит рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Мелия 29 апреля.

Освобождение Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа, которых оппозиция называет политическими заключенными, одно из принципиальных требований оппозиции для решения политического кризиса в Грузии.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел шести европейских стран планируют посетить Тбилиси в конце апреля для помощи в решении кризиса.

Вероятно, готовятся визиты глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Польши и Франции.

Политический кризис в Грузии продолжается уже почти пять месяцев. После парламентских выборов 31 октября 2020 заседания парламента посещают только шестеро из шестидесяти оппозиционных депутатов.

По личному указанию главы Евросовета Шарля Мишеля дипломат Кристиан Даниельсон в марте дважды посетил Тбилиси для содействия в урегулировании кризиса. Он провел несколько встреч как с представителями власти, так и оппозиции, однако усилия Брюсселя не принесли никаких результатов.

Оппозиция отказывается признавать итоги выборов и требует нового голосования.

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