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Німеччина синхронізує  з США виведення своїх військ з Афганістану

Середа, 14 квітня 2021, 13:39

Міністр оборони Німеччини оголосила, що Бундесвер вийде з Афганістану у вересні - заява прозвучала на тлі планів США вивести свої війська з країни до 11 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

"Ми завжди говорили, що заходимо разом і виходимо разом. Я виступаю за упорядковане виведення військ і очікую, що ми вирішимо це сьогодні (в НАТО)", - сказала Крамп-Карренбауер німецькому телеканалу ARD.

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Вона повідомила, що рішення НАТО з цього приводу буде прийнято після спеціального засідання так званої "четвірки" - міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Британії і США.

За даними The Times, Британія наслідує прикладу США і виведе своїх приблизно 750 військових.

Газета, посилаючись на джерела, заявила, що британським військовим було б складно без американської підтримки, оскільки вони опираються  на бази США та інфраструктуру.

Через 20 років після терактів 11 вересня 1300 німецьких військових все ще перебувають в Афганістані. Німеччина бере участь в місії під керівництвом НАТО з навчання афганських національних сил оборони. 

Як повідомлялося, президент США Джо Байден планує найближчим часом оголосити про виведення американського контингенту з Афганістану до річниці терактів 11 вересня.

На цей час в Афганістані перебуває близько 2500 американських військовослужбовців. Це є найменшою кількістю за майже 20 років.

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