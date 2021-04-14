Германия синхронизирует с США вывод своих войск из Афганистана

Министр обороны Германии объявила, что Бундесвер выйдет из Афганистана в сентябре - заявление прозвучало на фоне планов США вывести свои войска из страны до 11 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы всегда говорили, что заходим вместе и выходим вместе. Я выступаю за упорядоченный вывод войск и ожидаю, что мы решим этом (в НАТО)", - сказала Крамп-Карренбауэр немецкому телеканалу ARD.

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Она сообщила, что решение НАТО по этому поводу будет принято после специального заседания так называемой "четверки" - министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и США.

По данным The Times, Великобритания следует примеру США и выведет своих примерно 750 военных.

Газета, ссылаясь на источники, заявила, что британским военным было бы сложно без американской поддержки, поскольку они опираются на базы США и инфраструктуру.

Через 20 лет после терактов 11 сентября 1300 немецких военных все еще находятся в Афганистане. Германия участвует в миссии под руководством НАТО по обучению афганских национальных сил обороны.

Как сообщалось, президент США Джо Байден планирует в ближайшее время объявить о выводе американского контингента из Афганистана к годовщине терактов 11 сентября.

В настоящее время в Афганистане находятся около 2500 американских военнослужащих. Это наименьшим количеством за почти 20 лет.