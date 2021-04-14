Британія виведе майже всіх військових з Афганістану – ЗМІ

Велика Британія виведе майже всі свої війська з Афганістану слідом за планом США вивести свої війська до 11 вересня 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Британія розробила плани передачі контролю над академією в Кабулі, де її військові допомагають навчати афганських солдатів.

Як повідомляє Times, в Афганістані близько 750 британських солдатів, яким би довелося складно без підтримки США через опору на американські бази та інфраструктуру.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден планує найближчим часом оголосити про виведення американського контингенту з Афганістану до річниці терактів 11 вересня.

На цей час в Афганістані перебуває близько 2500 військовослужбовців. Це є найменшою кількістю за майже 20 років.