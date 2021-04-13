Байден планує вивести війська з Афганістану до річниці терактів 11 вересня - ЗМІ

Президент США Джо Байден планує найближчим часом оголосити про виведення американського контингенту з Афганістану до річниці терактів 11 вересня

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналися американські ЗМІ від трьох джерел, знайомих з планами президента. Першими про це повідомили Washington Post, інформацію оприлюднили також CNN.

Це дещо довший час, ніж до 1 травня, як спершу планувала адміністрація Дональда Трампа.

Повідомляється, що Байден тривалий час зважував це рішення і консультувався з радниками.

На цей час в Афганістані перебуває близько 2500 військовослужбовців. Це є найменшою кількістю за майже 20 років.

Водночас, поки не зрозуміло, чи торкнеться це рішення негайно кількох сотень спецпризначенців, які задіяні в інших контртерористичних місіях та офіційно не вважаються частиною контингенту.

Символічна дата, обрана Джо Байденом - 20-та річниця терактів 11 вересня - може покласти край найдовшій війні в історії США.

Минулого місяця президент дав зрозуміти, що не готовий вивести війська до цієї дати, але й не вважає, що американські війська залишатимуться в Афганістані аж до наступного року.

"Ми залишимося ненадовго - ми підемо. Питання стоїть лише про те, коли саме. Дотриматися терміну 1 травня буде важко лише через тактичні причини", - сказав він.