Кремль заявив про пропозицію США провести зустріч Путіна і Байдена в Європі

Сполучені Штати пропонували Росії провести зустріч президентів Джо Байдена та Владіміра Путіна в одній з європейських країн.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс".

"Дійсно, попри велику кількість питань, за якими спостерігається абсолютна розбіжність, все-таки говорили про те, що потрібно намагатися один з одним спілкуватися і розмовляти, але тут дуже важливо, щоб слова збігалися зі справою. І безумовно, подальше опрацювання цих нових пропозицій, ініціатив, таких як двостороння зустріч в одній з європейських країн, можлива тільки з урахуванням аналізу реальної ситуації, реальних подальших кроків", - сказав Пєсков.

При цьому, за його словами, називати конкретні дату і місце проведення саміту було б передчасно, тому, що все це сторони ще повинні обговорити "по дипломатичних каналах".

Раніше Фінляндія заявила, що готова прийняти можливу зустріч Путіна та Байдена.

Президенти Байден і Путін провели телефонну розмову у вівторок, під час якої на перший план вийшла ідея проведення саміту. Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови, зокрема, про Україну.

Також Байден закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України.

Того ж дня відбулася телефонна розмова Путіна і президента Фінляндії, у якій Саулі Нііністьо висловив свою стурбованість через ситуацію в Україні і заявив про необхідність переговорів і прийняття заходів щодо зниження напруги.

Як відомо, у липні 2018 року в Гельсінкі відбулась перша повноцінна двостороння зустріч Путіна і тодішнього президента США Дональда Трампа.