Кремль заявил о предложении США провести встречу Путина и Байдена в Европе

Соединенные Штаты предлагали России провести встречу президентов Джо Байдена и Владимира Путина в одной из европейских стран.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Действительно, несмотря на большое количество вопросов, по которым наблюдается абсолютное расхождение, все-таки говорили о том, что нужно стараться друг с другом общаться и разговаривать, но здесь очень важно, чтобы слова совпадали с делом. И безусловно дальнейшая обработка этих новых предложений, инициатив, таких как двусторонняя встреча в одной из европейских стран, возможна только с учетом анализа реальной ситуации, реальных дальнейших шагов", - сказал Песков.

При этом, по его словам, называть конкретные дату и место проведения саммита было бы преждевременно, потому что все это стороны еще должны обсудить "по дипломатическим каналам".

Ранее Финляндия заявила, что готова принять возможную встречу Путина и Байдена.

Президенты Байден и Путин провели телефонный разговор во вторник, во время которого на первый план вышла идея проведения саммита. Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора, в частности, об Украине.

Также Байден призвал Путина снизить напряженность на границе Украины.

В тот же день состоялся телефонный разговор Путина и президента Финляндии, в которой Саули Ниинисте выразил свою обеспокоенность из-за ситуации в Украине и заявил о необходимости переговоров и принятия мер для снижения напряженности.

В июле 2018 года в Хельсинки состоялась первая полноценная двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и тогдашнего президента США Дональда Трампа.