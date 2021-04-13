Байден пропонує Путіну зустріч у третій країні для розмови про Україну

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним запропонував йому провести саміт для обговорення актуальних питань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Білого дому за підсумками розмови.

Таку зустріч Байден запропонував провести "у наступні місяці" на території третьої країни.

"Президент Байден підтвердив своє прагнення розбудовувати стабільні й передбачувані відносини з Росією відповідно до інтересів США, та запропонував провести саміт у третій країні у наступні місяці, щоб обговорити увесь спектр питань, що постають перед США та Росією", - зазначають у ньому.

Як вже повідомлялося, у розмові Байден закликав Путіна знизити напругу на кордоні з Україною та підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальній цілісності України.

Також зазначається, що під час розмови обговорювалися низка регіональних і глобальних питань, в тому числі намір США і Росії продовжити діалог про стратегічну стабільність з низки питань контролю над озброєннями і проблем безпеки, ґрунтуючись на продовженні терміну дії нового Договору про скорочення ядерної зброї.