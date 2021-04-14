Британія, Німеччина та Франція засудили плани Ірану збагачувати уран до 60%

Міністерства закордонних справ Великої Британії, Німеччини та Франції засудили наміри Ірану продовжити процес збагачення урану з метою довести цей рівень до 60%.

Про це йдеться у спільній заяві трьох відомств, повідомляє "Європейська правда".

"Це - серйозний розвиток подій, оскільки виробництво високозбагаченого урану є важливим кроком у розробці ядерної зброї. Іран не має цивільної потреби у збагаченні до такого рівня", - йдеться у заяві.

У трьох країнах вважають, що такі дії Ірану ставлять під загрозу дипломатичні зусилля, спрямовані на порятунок угоди щодо ядерної програми Тегерану.

"Ми також висловлюємо своє занепокоєння новиною про те, що Іран планує встановити 1000 додаткових центрифуг в Натанзі, що значно збільшить збагачувальний потенціал Ірану", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, 13 квітня Іран оголосив що почне збагачувати уран до 60% після атаки на ядерний об’єкт у місті Натанз, що є вищим рівнем, ніж будь-коли раніше.

Раніше Іран вже почав збагачувати уран до 20%, що є близьким кроком до того, коли можлива розробка ядерної зброї.

Деталі щодо інциденту на ядерному об’єкті Ірану у Натанзі минулими вихідними залишаються незрозумілими. США заперечили будь-яку свою причетність. Більшість припущень зводяться до того, що це міг зробити Ізраїль, проте країна не брала на себе відповідальності.