Британия, Германия и Франция осудили планы Ирана обогащать уран до 60%

Министерства иностранных дел Великобритании, Германии и Франции осудили намерения Ирана продолжить процесс обогащения урана с целью довести этот уровень до 60%.

Об этом говорится в совместном заявлении трех ведомств, сообщает "Европейская правда".

"Это - серьезное развитие событий, поскольку производство высокообогащенного урана является важным шагом в разработке ядерного оружия. Иран не имеет гражданской потребности в обогащении до такого уровня", - говорится в заявлении.

В трех странах считают, что такие действия Ирана ставят под угрозу дипломатические усилия, направленные на спасение соглашения по ядерной программе Тегерана.

"Мы также выражаем свою обеспокоенность новостью о том, что Иран планирует установить 1000 дополнительных центрифуг в Натанзе, что значительно увеличит обогатительный потенциал Ирана", - отмечается в заявлении.

Напомним, 13 апреля Иран объявил, что начнет обогащать уран до 60% после атаки на ядерный объект в городе Натанз, что выше уровнем, чем когда-либо прежде.

Ранее Иран уже начал обогащать уран до 20%, что близко к тому, когда возможна разработка ядерного оружия.

Детали относительно инцидента на ядерном объекте Ирана в Натанзе в минувшие выходные остаются непонятными. США отрицают свою причастность. Большинство предположений сводятся к тому, что это мог сделать Израиль, однако страна не брала на себя ответственность.