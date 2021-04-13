В Ірані готуються збагачувати уран до 60% - нового для країни максимуму

Іран почне збагачувати уран до 60% після атаки на ядерний об’єкт у місті Натанз, що є вищим рівнем, ніж будь-коли раніше.

Як повідомляє Associated Press, про це сказав представник Ірану у перемовинах щодо ядерної угоди Аббас Арагчі, коментар якого наводить державне інформагентство IRNA.

Перед цим міністр закордонних справ Ірану заявив, що інцидент може суттєво вплинути на триваючі перемовини щодо майбутнього ядерної угоди.

Press TV, англомовний відділ державного телебачення, окремо повідомив, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вже повідомили про це і що збагачення до нового рівня почнуть вже з середи, 14 квітня.

У МАГАТЕ зазначили, що бачили ці заяви у ЗМІ, але наразі не можуть прокоментувати їх.

Раніше Іран вже почав збагачувати уран до 20%, що є близьким кроком до того, коли можлива розробка ядерної зброї.

Деталі щодо інциденту на ядерному об’єкті Ірану у Натанзі минулими вихідними залишаються незрозумілими.

США заперечили будь-яку свою причетність. Більшість припущень зводяться до того, що це міг зробити Ізраїль, проте країна не брала на себе відповідальності.

Втім, глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив про попередження Вашингтону, сказавши, що "ані санкції, ні підривні дії не дадуть їм додаткового інструменту у перемовинах", а також заявив, що якщо буде встановлено причетність Ізраїлю, то країна "отримає відповідь і побачить, якою дурницею це було".

Нагадаємо, у Відні тривають перемовини між країнами-учасницями ядерної угоди, щоб повернути до угоди США та вмовити Іран повернутися до обмежень своєї ядерної програми.

Ядерна угода від 2015 року була підписана з метою стримати Іран від розробки ядерної зброї. Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Після того, як за президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з угоди у 2018 році, у Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.

Тегеран погодився тимчасово і далі впускати міжнародних експертів на свої ядерні об’єкти, але обсяг допуску зменшать.

На відміну від Дональда Трампа, Джо Байден зацікавлений "оживити" ядерну угоду.

І США, і Іран хочуть, щоб перший крок назустріч зробила інша сторона.

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