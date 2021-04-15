Кремль заявив про неможливість зустрічі Байдена і Путіна найближчим часом

Кремль не бачить можливості організувати двосторонню зустріч президента США Дж Байдена і президента РФ Владіміра Путіна в найкоротші терміни.

Про це заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.

"Ні, двосторонню зустріч, зрозуміло, не вийде так швидко організувати, питання як і раніше знаходиться в стадії аналізу. Це перше. І друге - звичайно ж, мова йде, напевно, про запланований наступного тижня кліматичний саміт", - сказав Пєсков.

Він додав, що питання участі російської сторони в кліматичному саміті також знаходиться в стадії обговорення.

Відповідаючи на питання, чи буде рішення залежати від того, чи приймуть США нові санкції щодо РФ в четвер, він сказав: "Все буде залежати від того рішення, яке прийме глава держави".

Пєсков зазначив, що нові обмежувальні заходи Вашингтона не сприятимуть зустріч Путіна і Байдена.

"Те, що, скажімо так, обговорювані, ймовірні санкції аж ніяк не сприятимуть такій зустрічі, це однозначно. Чи завадить або не завадить, це буде рішення президентів", - зазначив він.

Президенти Байден і Путін провели телефонну розмову у вівторок, під час якої на перший план вийшла ідея проведення саміту. Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови, зокрема, про Україну.

Також Байден закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України.

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