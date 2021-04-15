США у четвер оголосять нові санкції проти Росії - ЗМІ

Сполучені Штати у четвер оголосять про нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну ​​кібердіяльність.

Про це агентству Reuters стало відомо від джерел, знайомих з процесом підготовки санкцій, повідомляє "Європейська правда".

За словами одного з джерел, у чорний список будуть внесені 30 суб'єктів, а з США буде вислано 10 російських посадовців.

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Санкції будуть введені у відповідь на злам програмного забезпечення SolarWinds Corp, який, як вважають США, був організований Росією. В результаті кіберзламу хакери отримали доступ до тисяч компаній і державних установ, які використовували продукти компанії.

Сполучені Штати також мають намір покарати Москву за втручання в президентські вибори в США 2020 року.

Очікувані дії Вашингтона, ймовірно, загострять напруженість у відносинах з Росією, яка минулого місяця різко зросла після того, як Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею".

У телефонній розмові у вівторок Байден сказав Путіну, що Сполучені Штати будуть діяти "твердо", щоб захистити свої інтереси у відповідь на зловмисні дії Росії.

В останні кілька тижнів Вашингтон і його союзники по НАТО були стривожені великим скупченням російських військ біля кордону України і в Криму.

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