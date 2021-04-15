Кремль заявил о невозможности встречи Путина и Байдена в ближайшее время

Кремль не видит возможности организовать двустороннюю встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина в кратчайшие сроки.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс.

"Нет, двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать, вопрос по-прежнему находится в стадии анализа. Это первое. И второе - конечно же, речь идет, наверное, о запланированном на следующую неделю Климатическом саммите", - сказал Песков.

Он добавил, что вопрос участия российской стороны в Климатическом саммите также находится в стадии обсуждения.

Отвечая на вопрос, будет ли решение зависеть от того, примут ли США новые санкции в отношении РФ в четверг, он сказал: "Все будет зависеть от того решения, которое примет глава государства".

Песков отметил, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встречу Путина и Байдена.

"То, что, скажем так, обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече, это однозначно. Помешает или не помешает, это будет решение президентов", - отметил он.

Байден и Путин провели телефонный разговор во вторник, во время которого на первый план вышла идея проведения саммита. Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора, в частности, об Украине.

Также Байден призвал Путина снизить напряженность на границе Украины.

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